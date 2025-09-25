Connect with us
Футбол

Ференцварош – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Ференцварош – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • В четверг состоится поединок Лиги Европы между "Ференцварош" и "Викторией Пльзень". Венгерский клуб подошел к игре в хорошей форме и на своем поле выглядит очень уверенно, тогда как чешская команда отличается атакующим стилем и способна регулярно забивать в ворота соперника. Ожидается интересное и результативное противостояние.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 25-го сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 9.

    Трансляция матча

    В эфире

    Трансляция матча “Ференцварош” – “Виктория Пльзень” Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

