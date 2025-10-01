“Суркис тогда три дня звонил мне и Милевскому”, – Алиев вспомнил матчи ЛЧ со Спартаком в 2008 году

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев вспомнил о противостоянии с московским "Спартаком" в квалификации Лиги чемпионов в 2008 году, когда в обеих матчах киевляне обыграли россиян с одинаковым счетом 4:1.

– Противостояние между российскими и украинскими футбольными клубами – это же история не сегодняшнего дня. Уже во время вашей карьеры, помню, было историческое противостояние "Динамо" Киев – "Спартак" Москва. И все эти события в августе 2008 года – их все помнят, они были легендарными. Чем вы объясните такую ​​вот прямую рознь и такое противостояние уже тогда?

– Я помню то время. Помню, когда мы попали после "Дрогеды" на "Спартак", Игорь Михайлович Суркис мне звонил в течение 3 дней. Мне звонил, Теме Милевскому звонил, говорил: "Объясните иностранцам, что значит этот матч".

Мы объясняли иностранцам, что это означает – это противостояние еще со времен Союза всегда было, в Союзе эти две команды считались одними из лучших, и нам обязательно нужна победа.

Когда мы обыграли их 4:1 в Москве, Игорь был очень доволен. Он уже легко так вздохнул, но говорил: "Саня, не забывайте: у нас еще один матч".

Вышло так, что объяснили пацанам. К тому времени у нас играло где-то 5-6 легионеров в основном составе. Получилось объяснить, мы добились положительного результата и, как говорится, для всей страны подарили отличный подарок, для наших болельщиков и для украинцев. Мы вышли в Лигу чемпионов.

