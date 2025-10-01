Лучший боксер в рейтинге Усика. Известно, когда Кроуфорд завершит карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Тренер боксера Теренса Кроуфорда Боб Макинтайр считает, что у американца осталось два или три боя до завершения карьеры.

«Кроуфорд в поединке с Альваресом сделал так, мол, все в ринге для него было легко. Это не так. Думаю, у Теренса осталось два или три боя в карьере».

«Уже думаем над тем, как организовать тренировочный лагерь. Но я сейчас не могу сказать, кто будет соперником и в какой весовой категории», – отметил Макинтайр.

Кроуфорд недавно победил Сауля Альвареса и стал первым абсолютным чемпионом в трех разных весовых категориях.

Украинский супертяж Александр Усик много раз называл Кроуфорда лучшим боксером мира.

Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!

sport.ua