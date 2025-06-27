Боксер назвал более сильного супертяжа, чем Майк Тайсон и Леннокс Льюис

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший американский боксер Джон Брей, который спарринговал с легендарными супертяжами Майком Тайсоном, Леннокс Льюисом и Эвандером Холифилдом, выбрал сильнейшего из этой тройки.

«Кто лучший из тройки Тайсон, Холифилд, Льюис? Собственно, я бы сказал, что это Эвандер, потому что он просто постоянно давил на тебя, ты должен был все время драться», – сказал Брей.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua