Ландо Норрис: Мы должны были всё проговорить

В четверг в Австрии Ландо Норрис признал – после столкновения с напарником в Канаде у него был непростой разговор с командой…

Ландо Норрис: «Мы много говорили по этому поводу, но я сразу дал понять, что неправильно оценил ситуацию, и взял вину на себя. Конечно, это был не самый радостный разговор, но мы должны были всё проговорить.

Дело не только во мне, дело в том, как мы работаем внутри команды. Это были очень конструктивные переговоры. Несмотря на неудачные обстоятельства, мы многому научились и стали сильнее.

Столкновение в Монреале с напарником по команде было болезненным для меня. Это последнее, чего мне бы хотелось. Мне жаль команду и всех наших людей, я пережил пару очень непростых дней, но теперь всё позади, мы вместе движемся дальше и хотим провести этот уик-энд как можно лучше».

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