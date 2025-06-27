Майорка. Муте победил Тьена и впервые вышел в полуфинал на траве, Грикспор встретится с Оже-Альяссимом

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP в Испании



Майорка, Испания • 22-28 июня • трава • €622,850

Действующий чемпион: Алехандро Табило (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Корентен Муте (Франция) – Лернер Тьен (США) 6:2, 7:5

Алекс Микельсен (США, 3) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) 6:4, 7:6(4)

Таллон Грикспор (Нидерланды, 4) – Габриэль Диалло (Канада, 6) 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) – Хамад Меджедович (Сербия) 3:6, 6:1, 6:4

Корентен Муте взял реванш у Лернера Тьена за поражение в третьем круге Australian Open и впервые вышел в полуфинал на траве. Соперником француза будет Алекс Микельсен, который два предыдущих сезона играл в финале соревнований в Ньюпорте на траве. Для обоих игроков это будет шестой полуфинал на уровне Тура. В прошлом сезоне Муте победил американца на грунте в Монте-Карло.

Таллон Грикспор третий год подряд выходит в полуфинал соревнований на траве. Два предыдущих сезона это происходило в Хертогенбосе. В целом для нидерландца это будет 10-й полуфинал в карьере, в котором он встретится с Феликсом Оже-Альяссимом. Канадец проведет седьмой полуфинал в сезоне и в целом седьмой на траве в карьере. Он выиграл в двух предыдущих матчах против Грикспора.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua