КЧМ. Ювентус – Манчестер Сити 2:5, Видад – Аль-Айн 1:2. Обзоры матчей

"Горожане" разобрались с туринским клубом и с 24 ударов могли реализовать еще больше. Савиньо во втором тайме оформил гол+пас, а Эрлинг Холанд и Фил Фоден отличились через несколько минут после появления на поле.

Подопечные Пепа Гвардиолы выходят в плей-офф с первой ступени (9 баллов), "зебры" – со второй (6 очков).

Клубный ЧМ. Групповой этап. 3-й тур. Квартет G

Орландо. Citrus Bowl

Ювентус – Манчестер Сити 2:5

Голы: Копмайнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калюлю, 26 (аг), Холанд, 52, Фоден, 69, Савиньо, 75

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Во второй встрече группы марокканский гранд забил быстрый мяч, но эмиратский клуб оформил камбэк. Подопечные Владимира Ивича чаще обостряли ситуацию у чужих ворот (удары 18-11). Коллектив из ОАЭ завершил выступление на соревнованиях с тремя баллами, а гости из Касабланки потерпели третье поражение.

Клубный ЧМ. Групповой этап. 3-й тур. Квартет G

Вашингтон. Audi Field

Видад – Аль-Айн 1:2

Голы: Майлупа, 4 – Лаба, 45+1(п), Каку, 50

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