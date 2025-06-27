Манчестер Сити разгромил Ювентус, трансферы ЛНЗ и Ливерпуля и стадион для Шахтера. Главные новости за 26 июня

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"Манчестер Сити" разгромил "Ювентус" в последнем туре группового этапа Клубного чемпионата мира

Команда Пепа Гвардиолы почти не почувствовала своего соперника из Италии в матче за первое место. Несмотря на то, что манкунианцы пропустили первыми, далее им удалось забить 5 голов в ворота соперника и обеспечить себе выход из квартета с первого места, одержав победу 5:2. "Ювентус" также в плей-офф, вот только со второго места.

"Интер" в очень эмоциональном матче обыграл "Ривер Плейт"

Миланская команда оставила аргентинцев за пределами Клубного Чемпионата Мира, обыграв своих соперников со счетом 2:0. "Ривер" провел последние полчаса в меньшинстве из-за удаления Мартинеса Куарты. Именно после этого и были забиты два гола. После финального свистка были столкновения, противостояние получилось действительно горячим. "Интер" вышел из группы с первой строчки, а "Ривер" покидает турнир, ведь финишировал третьим.

Нидерланды выиграли Евро до 19 лет

Молодежная сборная Нидерландов U-19 в финале Евро встретилась со сверстниками из Испании и одержала минимальную победу. Все благодаря автоголу от Рауля Хименеса, который произошел на 63-й минуте. В целом этот матч был скорее равным, все решили детали и тот автогол стал фатальным для Испании. Поэтому Нидерланды забирают трофей.

"ЛНЗ" подписал Романа Дидыка

"ЛНЗ" объявил о подписании контракта с 22-летним полузащитником Романом Дидыком, который недавно покинул "Рух". Условия и сроки контракта с игроком клуб не раскрывает. Интересно, что ранее СМИ писали о том, что черкасский клуб должен заплатить за игрока около 1 миллиона евро. Это будет самый дорогой трансфер в истории "ЛНЗ".

УЕФА утвердил место проведения первого домашнего матча "Шахтера" в ЛЕ

"Шахтер" начнет свой еврокубковый путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы-2025/26 домашним матчем против финского "Ильвеса". Поединок состоится 10 июля в столице Словении – Любляне, на стадионе "Стожице". Это указано на официальном сайте УЕФА. Арена вмещает около 16 тысяч зрителей и в основном используется футбольным клубом "Олимпия".

Милош Керкез официально стал игроком "Ливерпуля"

Чемпион Англии усилился 21-летним защитником сборной Венгрии. "Ливерпуль" сообщил о подписании Милоша Керкеза из "Борнмута". Он стал самым молодым игроком "Красных". По информации TransferMarkt, переход обошелся в 46,9 млн евро.

"Арсенал" подписал новый контракт со своей юной звездой

"Арсенал" объявил на своем сайте, что 18-летний защитник Майлз Льюис-Скелли подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Майлз присоединился к академии "Арсенала" в возрасте восьми лет и играл важную роль на каждом из этапов развития, проходя через все возрастные категории. Сезон 2024/25 стал настоящим прорывом для него — он закрепился в основе первой команды на позиции левого защитника.

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