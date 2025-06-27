Истборн. Джоинт обыграла “нейтральную” Блинкову и сыграет третий полуфинал в карьере

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA в Великобритании



Истборн, Великобритания • 23-28 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Дарья Касаткина (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Майя Джоинт (Австралия) – Анна Блинкова (-) 6:4, 7:5

Анастасия Павлюченкова (-) – Камилла Рахимова (-, Q) 6:2, 2:6, 6:0

Александра Эала (Филиппины, Q) – Даяна Ястремская (Украина, SE) 6:1, 6:2

Варвара Грачёва (Франция, Q) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2) отказ

Майя Джоинт проведет третий полуфинал на уровне Тура в карьере. Предыдущие два также были в этом сезоне – в Хобарте и Рабате, где она выиграла титул. Помимо 19-летней австралийки в этом году дойти до полуфинала на трех покрытиях удавалось еще пяти теннисисткам.

Полуфинальные пары: Джоинт – Павлюченкова, Эала – Грачёва.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua