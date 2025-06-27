Хэмилтон: Я рад, что у нас есть новинки

В Ferrari хотят изменить ситуацию к лучшему и в пятницу команда опробует очередные новинки, но в четверг Льюис Хэмилтон призвал не ждать чудес…

Льюис Хэмилтон: «Прежде всего, я рад, что у нас есть новинки. Всегда волнительно ставить на машину новые детали. Я очень благодарен всем, кто усердно работал над их созданием, скоро узнаем, насколько эффективными они окажутся. Надеюсь, новинки позволят нам сделать шаг вперёд. Мы не ждём радикальных перемен, но скрестили пальцы в надежде, что ситуация изменится к лучшему.

Перед Канадой мы занимали второе место в Кубке конструкторов, но после прошлой гонки опустились на третье. У нас было много проблем с обеих сторон, и у гонщика, и у машины, но мы работаем над этим. Позитивно то, что мы добиваемся улучшений, мы прогрессируем, а заметен ли этот прогресс со стороны, для меня не так уж важно. Лично я чувствую, что добиваюсь прогресса, что мы добиваемся прогресса, и это самое главное».

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