Нильсен: Машины из Энстоуна должны стать лучшими

В распространенном пресс-службой видеоролике управляющий директор Alpine F1 Стив Нильсен сформулировал задачи, стоящие перед командой…

Стив Нильсен: «У нас прекрасные условия, но машина, которую мы выставляем на трассу, не отражает усилия наших людей и наши возможности.

Моя главная задача — сделать так, чтобы машины из Энстоуна стали лучшими. Мы должны смотреть в будущее. В такой ситуации нужно пожертвовать краткосрочным успехом и инвестировать в будущее, и сейчас мы проходим через этот процесс.

Я твердо верю, что когда дела идут не лучшим образом, вы больше узнаёте о людях, которые вас окружают, чем когда всё получается. И я вижу, что в команде есть люди, которые готовы копать глубже, найти дополнительную скорость и двигать команду вперёд.

Я рад вернуться в Энстоун. Для меня это большая честь. Это мой дом. Большая часть моей профессиональной жизни связана с Энстоуном. Именно здесь я добился своих самых больших успехов. И вернуться сюда, на столь позднем этапе моей карьеры – настоящая привилегия».

