Джошуа предсказал, что Усик победит Фьюри 18 мая

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Энтони Джошуа

Бывший двукратный чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) высказал свое мнение о предстоящем историческом поединке за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Я дрался с Усиком, так что могу говорить только о том, что я испытал с ним. Это феноменальный боец. Я бы сказал, что он сделает очень хорошую работу.

Я никогда не дрался с Фьюри, поэтому не могу говорить о том, каково это – встречаться с ним. Если говорить только о том, что я знаю, то я должен сказать, что победит Усик», – заявил Джошуа.

Джошуа дрался с Усиком в 2021-м и в 2022-м и оба раза проиграл по очкам.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Ранее стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри.

sport.ua