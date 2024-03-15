Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, бросил дерзкий вызов Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе конголезский боксер Мартин Баколе (20-1, 15 KO) бросил вызов экс-чемпиону Энтони Джошуа (28-3, 25 KO), предложив провести бой в Африке.

«Если вы хотите драться в Конго, в Нигерии, в Африке, вы должны драться со мной, а не с Нганну. Энтони Джошуа, приди и сразись с африканским гигантом бокса Мартином Баколе», – заявил конголезский боец.

В прошлом году Баколе одержал важную победу, остановив Карлоса Такама в Саудовской Аравии.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

Баколе ранее утверждал, что дважды остановил в спаррингах чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александра Усика (21-0, 14 KO). Также он имеет опыт спаррингов с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО)

sport.ua