Лига конференций. Яркий камбэк ПАОК, серия пенальти в Пльзени, Фиорентина и Фенер идут дальше

В третьем по рангу еврокубке вечер начался почти без сенсаций

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Самая скучная пара этой стадии, ноль голов за два матча. По игре чехи выглядели острее, но все портила чудовищная реализация от пары форвардов Хоры — Шульц.

В итоге матч перешел в серию пенальти, а там уже "Виктория" все три удара пробила идеально, а вот "Серветт" две из трех попыток провалил. Обе отразил вратарь Мартин Йедличка, он сегодня герой Пльзени.

1/8 финала Лиги конференций, ответный матч. Пльзень. “Доосан Арена”

“Виктория Пльзень” — “Серветт” — 0:0, по пен 3:1 (первый матч 0:0)

В этом противостоянии все стало понятно еще неделю назад, когда турки разгромили "Юнион" на его поле.

Сегодня бельгийцы не выпустили часть основы, и мы их понимаем. Также мы понимаем турок, которые подходили к своим моментам чересчур расслабленно — даже опытный Джеко. В итоге "Фенер" так и не забил, а вот резерв "Юниона" один результативный навес таки выполнил. На том и разошлись.

1/8 финала Лиги конференций, ответный матч. Стамбул. “Шукрю Сарачоглу”

“Фенербахче” — “Юнион” — 0:1 (первый матч — 3:0)

Гол: Расмуссен, 68

Фееричный камбэк удался ПАОК, и даже гол косовара Арбера Ходжи его не сорвал. Наверное, справедливо, в первом тайме "Динамо" просто забыло выйти на поле.

Голы ПАОК не были слишком эффектными — сразу два пришли с угловых, одному подсобил рикошет, еще был пенальти. Вместе с тем, греки постоянно давили, играли намного интенсивнее, напористее. Загреб включился на полную только в концовке, но лишь привез себе уже упомянутый пенальти, который и убил интригу.

1/8 финала Лиги конференций, ответный матч. Салоники. "Тумба"

ПАОК — "Динамо Загреб" — 5:1 (первый матч — 0:2)

Голы: Баба, 27, Сушич, 33 (автогол), Томас, 42, Кулиракис, 72, Живкович, 88 (с пенальти) — Ходжа, 49

Матч невысокого качества, в котором "Фиалки" постоянно владели инициативой, но Сотил и Белотти упустили слишком много шансов, и уверенной победы не вышло. Хорошо хоть Барак не подвел после навеса справа от Фараони.

"Маккаби"? У него был гол из офсайда на старте, и еще мяч Халаили в концовке. Не могут на невезение сетовать израильтяне, их вылет по делу.

1/8 финала Лиги конференций, ответный матч. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" — "Маккаби Хайфа" — 1:1 (первый матч — 4:3)

Голы: Барак, 59 — Халаили, 88

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