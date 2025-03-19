Опасный выбор: кого Украине лучше получить в соперники на ЧМ-2026?

В преддверии Чемпионата мира 2026 года сборная Украины стоит перед важным вопросом: кто из потенциальных соперников в групповом этапе — Хорватия или Франция — является более предпочтительным? Обе команды обладают богатой футбольной историей и значительными достижениями на международной арене. Цель данного анализа — сравнить эти сборные с точки зрения их удобства для Украины, учитывая статистику, игровые стили и мнения экспертов.

Безусловно сейчас есть цели, которые по приоритету выходят на первый план. И это Лига наций, где сборная Украины встречается с бельгийцами и все мысли только об этом противостоянии. Но уже на данном этапе нужно думать о более значимом турнире, так как от потенциального соперника будет зависеть подготовка. Сергей Ребров должен понимать в какой футбол и в какой расстановке нужно будет играть на Чемпионате мира.

Исторические достижения и текущая форма

Сборная Франции — одна из самых титулованных команд в мире. Команда не один раз поднимала трофей и по значимости, конечно, стоит отметить победы на Чемпионатах мира 1998 и 2018 годов. Также французы были в финалах 2006 и 2022. К этим достижениям стоит добавить и Чемпионаты Европы, которые были далеко в истории (1984 и 2000). В последние годы французы демонстрируют стабильные результаты, регулярно доходя до финальных стадий крупных турниров. Но не стоит забывать и прошедший ЕВРО, где болельщики были недовольны результатами и самой игрой на футбольном поле.

"Это особенный ЕВРО‑2024, где всем очень сложно. Количество забитых мячей гораздо меньше, чем было во время прошлых турниров. У нас есть возможность порадовать французских болельщиков хорошими результатами, которых мы смогли добиться в сложный для Франции период. Скучная игра? Если вам скучно, то смотрите что‑нибудь другое, " — приводит слова Дешама RMC Sport.

Конечно, сборная Франции без проблем вышла из своей группы в Лиге наций. Из серьезных соперников были лишь только итальянцы, которые, к слову, набрали аналогичное количество очков. Но сейчас французы бросают все силы на плей-офф, где им предстоит дуэль со сборной Хорватии, которая является непростым соперником. Но если брать в учет последние выступления до Лиги наций, то полуфинал ЕВРО, где команда уступила чемпиону (Испании) – можно считать достойным результатом.

Хорватия, несмотря на относительно короткую историю независимых выступлений, зарекомендовала себя как сильная команда. На чемпионате мира 2018 года они достигли финала, уступив Франции. Учитывая, как обстояли дела на протяжении всего пути хорватов стоит обратить внимание непосредственно на последние выступления сборной на ЕВРО и в Лиге наций.

Чемпионат Европы прошел не наилучшим образом, так как сборная Хорватии оказалась в очень непростом квартете. Испанцы, которые выиграли турнир и итальянцы, которые не впечатлили в плей-офф были соперниками Хорватии. Проблема заключалась в том, что спад у команды случился как раз некстати. Третье место в группе и наибольшее количество пропущенных мячей не позволило пробиться в плей-офф. Все из-за статистических показателей, которые отправили хорватов на шестую позицию в рейтинге команд, занявших третьи места.

И, собственно говоря, та самая Лига наций, которая уже позволила сборной Хорватии выйти в плей-офф со второго места. Нельзя назвать группу простой, так как там были португальцы и сборные Шотландии с Польшей. Последние помогли всем своей неожиданно-отвратительной игрой. Но сейчас хорваты как раз таки встречаются с французами в 1/4 финала Лиги наций, так что здесь и станет известно, кто же все-таки сильнее на данном отрезке времени.

Личные встречи со сборной Украины

Украина и Франция встречались 12 раз. В целом, Франция чаще выходила победителем в этих встречах. За все время противостояний сборная Украины лишь однажды вышла победителем пары с французами. Тот самый матч проходил в Киеве в далеком 2013 году. Тогда на ЧМ-2014 на стадии квалификации украинцы победили со счетом 2:0. Помимо уверенной победы болельщики увидели два удаления в игре и все были полны надежд, что у сборной Украины получится пройти дальше. Но вот не срослось, и ответная встреча завершилась разгромом от французов. Ключевым моментом случилось удаление Хачериди на 47-й минуты, после которого и был забит третий и решающий гол.

Матчи между Украиной и Хорватией были более равным, если сравнивать с французами. Встречались команды восемь раз, из которых хорваты выиграли четыре, а украинцы один. В отборе на ЧМ-2018 сборная Хорватии дважды обыграла Украину и не дала возможности забить. А ранее команды часто играли вничью (3 матча). Это свидетельствует о сопоставимом уровне команд и возможности Украины успешно противостоять хорватам.

Игровые стили и ключевые игроки

Французская сборная известна своим атакующим стилем, сочетая физическую мощь и техническое мастерство. Игроки мирового уровня, такие как Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, способны решить исход матча в одиночку. Их глубина состава позволяет гибко адаптироваться к различным тактическим схемам. Что и были видно в последних играх, где главный тренер варьировал расстановки от матча к матчу. Стоит отметить, что с более серьезными соперниками французы играют в схеме 4-3-3, а вот с тем, кто уступает в классе – 4-3-1-2. Также стоит обращать внимание на форму нападающих, так как не всегда у тренера есть возможность вызвать несколько весомых игроков.

Что касается статистических показателей, то здесь не все так однозначно. Учитывая атакующий потенциал команда не выделяется высокими значениями процента владения мячом (56,5%), что является посредственным результатом на фоне остальных сборных. Удары общие и в створ также оставляют желать лучшего, ввиду того, что конкуренты бьют зачастую практически в два раза больше. Что стоит отметить, как преимущество, так это точность передач. Здесь сборная Франции находится на третьем месте среди сборных, уступая немцам и португальцам.

Хорваты делают ставку на организованную игру в центре поля. Правда вот с контролем мяча есть ряд проблем. Несмотря на сбалансированный состав команды они не могут перебить процент владения выше отметки в 50%. Но вот в сравнении с французами сборная Хорватии чаще бьет по воротам соперников, но результативность при этом хромает. Количество точных передач за игру также уступает, чего нельзя сказать об перехватах. Здесь хорваты на порядок качественнее обороняются и обрезают атаки оппонентов.

Лидеры команды, такие как Лука Модрич и Иван Перишич, а также Ковачич обеспечивают стабильность и креативность. Их опыт и сплоченность делают Хорватию сложным соперником для любой команды. Правда все вышеперечисленные игроки являются "старой гвардией", которая уже не может вытащить команду на индивидуальном мастерстве. А что касается молодежи, то достойной замены здесь и сейчас еще не случилось.

Мнения тренеров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил сложность обоих потенциальных соперников:

"Любые соперники тяжелые. Думаю, играть можно со всеми. Да, из первой корзины нам выпала Франция или Хорватия… По моему мнению, французы — фавориты, но посмотрим. Будем готовиться и бороться".

Схожее мнение выразил и главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:

"Возможно, на первый взгляд, на бумаге группа D выглядит не комфортнее, учитывая очень сильную Украину и две длительные поездки в Исландию и Азербайджан".

"У нас есть семь потенциальных соперников, три — в одной группе и четыре — в другой, все — с разными стилями игры. Многим людям сложно понять процедуру жеребьевки. По сравнению с тем, что было раньше, видимость меньше, но нужна адаптация. Мы не собираемся подстраиваться в четвертьфинале, чтобы попасть в группу из пяти или четырех команд", — заверил Дидье Дешам.

Обе сборные представляют серьезную угрозу для Украины. Франция обладает богатым выбором талантливых игроков и агрессивным стилем игры, что может создать проблемы для украинской обороны. С другой стороны, Хорватия, с ее опытными полузащитниками, может навязать свой темп и стиль игры. Однако исторически Украина показывала более конкурентоспособные результаты против Хорватии. Это может свидетельствовать о том, что сборная Украины лучше адаптируется к стилю игры хорватов. Кроме того, учитывая текущие тенденции и составы команд, Хорватия может быть более удобным соперником для Украины в групповом этапе ЧМ-2026. В конечном итоге, успех будет зависеть от подготовки, тактики и настроя сборной Украины. Каждый матч уникален, и исход противостояния с любым соперником нельзя предсказать с полной уверенностью.

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