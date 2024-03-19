Легионеры присоединяются к сборной, проблемы Цыганкова, лучшие в туре не из Динамо или Шахтера. Главные новости за 18-е марта

А также судебные тяжбы УАФ и Тимощука, травмы Гризманна и Месси, несбыточные планы Днепра-1

Instagram Yaremchuk

UA-Футбол подготовил для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, 18-е марта

Сборная Украины продолжает подготовку к плей-офф; к команде присоединяются "легионеры"

Сборная Украины продолжает процесс подготовки к полуфинальному матчу плей-офф за выход на чемпионат Европы 2024 с Боснией и Герцеговиной. Игра состоится в четверг, 21-го марта. Сейчас продолжается сбор команды Сергея Реброва в Испании.

К команде постепенно присоединяются "легионеры". В частности, накануне прибыли Малиновский, Сидорчук, Трубин. Также прибыл Виктор Цыганков, но у него есть проблемы…

Цыганков, скорее всего, не сыграет из-за травмы

Травма Виктора Цыганкова – не секрет. Ее вингер получил еще раньше в матче за клуб. Последнюю игру "Жироны" украинец пропустил. Несмотря на все, Виктор прибыл в расположение сборной Украины, но рискует не сыграть с боснийцами. Травма позволяет пока разве что тренироваться по индивидуальной программе. В клубе Цыганкова надеются, что того не сильно будут нагружать в сборной.

УПЛ определяет лучших игрока и тренера 21-го тура. Они не из "Динамо" или "Шахтера"

В УПЛ подводят итоги 21-го тура УПЛ – определяют лучших игрока и тренера. Сначала своих кандидатур выдвинули спортивные журналисты и эксперты, а дальше голосуют зрители. В список претендентов не попал никто из украинских грандов. На звание лучшего тренера претендуют Виталий Пономарев ("Рух"), Руслан Ротань ("Александрия"), Валерий Иващенко ("Оболонь") и Олег Шандрук ("Верес"). Лучшим игроком может стать Кирилл Ковалец из "Александрии", Илья Квасница из "Руха", Руслан Черненко из "Оболони" или Джихад Бизимана из "Кривбасса".

Определилась дата судебного заседания по делу Тимощука против УАФ

УАФ лишила всех футбольных регалий и запретила заниматься футбольной деятельностью коллаборационисту Тимощуку. А тот подал на Ассоциацию в Спортивный арбитражный суд. Определилась дата рассмотрения дела. Как говорится на сайте Лозаннского суда, слушания состоятся 22-го апреля.

Гризманн не поможет сборной Франции во время окна ФИФА

Франция выполнила задачу по выходу на Евро-2024, поэтому в марте будет проводить только товарищеские игры. Но на них все равно неприятно терять своих лидеров. А потеря есть – не поможет "ле блё" Антуан Гризманн. Слишком ли серьезная травма, помешает ли она Гризманну играть за клуб – пока неизвестно.

Добавим, что во время окна ФИФА Франция сыграет товарищеский матч с Германией.

"Днепр-1" хотел усилиться Иваном Петряком

сообщает Игорь Цыганик, у "Днепра-1" были планы подписать вингера "Шахтера" Ивана Петряка. Однако "горняки" не захотели отпускать своего игрока к одному из конкурентов, поэтому Петряк оказался в "Полесье". Также сообщается, что защитник "Днепра-1" Александр Сваток может перейти в клуб MLS, от которого поступило предложение "Днепру-1".

Месси пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины

Вингер "Интер Майами" Лионель Месси не будет участвовать в товарищеских матчах сборной Аргентины против Сальвадора и Коста-Рики из-за незначительной травмы. Игрок получил повреждение в матче "Интер Майами" против "Нэшвилла". Месси продолжит восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба своего клуба. Напомним, что Аргентина сыграет с Сальвадором 23 марта, а с Коста-Рикой – 27 марта.

www.ua-football.com