Индиан-Уэллс. Мертенс и Се Шувэй выиграли второй титул в сезоне и занимают первые две строчки в парном рейтинге WTA

Элизе Мертенс и Се Шувэй второй раз стали чемпионками турнира в Индиан-Уэллс

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Сетка турнира:парный разряд

Финал

Се Шувэй/Элизе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) — Сторм Хантер/Катержина Синякова (Австралия/Чехия, 3) 6:3, 6:4

Се Шувэй и Элизе Мертенс второй раз в этом году обыграли пару Сторм Хантер/Катержина Синякова (первый их матч состоялся в полуфинале Australian Open). На пути к титулу в Индиан-Уэллс Cе Шувэй и Мертенс не проиграли ни одного сета.

Путь к титулу:

R32: Жасмин Паолини/Людмила Самсонова (Италия/-) 6:4, 7:6(4)

R16: Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индия) 6:3, 7:6(1)

QF: Деми Схюрс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 6) 6:1, 6:4

SF: Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 4) 6:2, 7:6(5)

FR: Сторм Хантер/Катержина Синякова (Австралия/Чехия, 3) 6:3, 6:4

Се Шувэй и Элизе Мертенс выиграли четвертый совместный титул и второй раз победили вместе на турнире в Индиан-Уэллс (2021). Для 28-летней Элизе Мертенс это был 31-й парный финал в карьере и 20-й выигранный титул, а для ее 38-летней напарницы — 49-й финал и 34-й титул в карьере.

За своей выступление в Индиан-Уэллс теннисистки заработали $447,300 призовых на пару и 1000 рейтинговых очков каждая.

Отметим, что благодаря этой победе Се Шувэй, обошла свою напарницу и впервые с ноября 2021 года возглавила парный рейтинг WTA, начав в общей сложности 48-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Элизе Мертенс возглавляла рейтинг на протяжении последних семи недель (всего 34 недели за карьеру).

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