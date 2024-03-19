Скауты Манчестер Сити будут следить за украинцем на матчах сборной U-19

Скауты Манчестер Сити будут следить за вратарем сборной Украины U-19 Давидом Фесюком на матчах элит-раунда отбора на Чемпионат Европы-2025.

Об этом сообщает Sport.ua.

Представители чемпиона Англии по-прежнему следили за голкипером на поединках юношеского чемпионата Хорватии и на товарищеском турнире в Корее.

Контракт украинца принадлежит хорватскому Хайдуку, но пока игрок выступает в Кроации.

Отметим, что матчи отбора на Евро U-19 пройдут с 20 по 26 марта в Скопье (Северная Македония). Украина будет играть против Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. На ЧЕ-2025 выйдет победитель группы.

Напомним, недавно Украинская ассоциация футбола объявила список игроков на матчи квалификации Евро U-19. Дебютный вызов получил Кристиан Шевченко.

Кристиан Шевченко — о вызове в сборную Украины U-19: Сделаю все возможное, чтобы помочь команде

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