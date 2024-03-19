Williams примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде

В Williams Racing объявили, что гонщики команды, а также её руководитель, Джеймс Ваулз, примут участие в традиционном Фестивале скорости в Гудвуде, который в этом году пройдёт с 11-го по 14 июля. К ним впервые присоединится Лиа Блок, представляющая Williams в женской серии F1 Academy.

Алексу Элбону и Логану Сардженту предстоит пилотировать историческую машину FW08, на которой Кеке Росберг завоевал для Williams второй чемпионский титул в её истории. Но, как явствует из пресс-релиза команды, за руль машины образца 1982 года впервые сядут и Ваулз, и Блок. Кстати, в Формуле 1 в тот период уже применялся граунд-эффект, как и в технике нынешнего поколения.

На машине установлен 3-литровый двигатель Ford Cosworth DFV V8, но аэродинамика шасси FW08 была настолько эффективной, что Росберг на равных соперничал с представителями команд, уже перешедших на более эффективные и мощные турбомоторы.

Хотя Росберг одержал всего одну победу, выиграв Гран При Швейцарии, проходивший на французском автодроме в Дижоне, он ещё пять раз поднимался на подиум и регулярно финишировал в первой пятёрке, что позволило ему набрать за сезон на 5 очков больше, чем Дидье Пирони и Джон Уотсон (у них было равное число призовых баллов).

Алекс пилотировал FW08 в Гудвуде и в прошлом году, а для Логана это будет дебют на знаменитом Фестивале скорости. Также гонщикам предстоит провести несколько встреч с болельщиками. Джеймс Ваулз руководит Williams с прошлого года, а до этого, работая главным стратегом Mercedes F1, иногда участвовал в гонках GT – последний раз это было в 2022-м в рамках чемпионата Asian Le Mans Series. Кстати, он тогда пилотировал спорткар McLaren 720S GT3.



Джеймс Ваулз: «Мы готовимся принять участие в Фестивале скорости в Гудвуде и разделить с болельщиками всего мира нашу страстную любовь к автоспорту. Этот фестиваль – уникальное событие, которое даёт нам возможность представить богатое историческое наследие Williams Racing. А я смогу осуществить свою мечту – мне предстоит сесть за руль чемпионской машины Williams!»

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