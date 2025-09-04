На фронте погиб известный ультрас Днепра

Известный ультрас "Днепра" Евгений Коротченко погиб 28 августа на войне с Россией. Об этом сообщили представители фанатского сообщества "Рупор Северной Трибуны".

"Еще одна большая потеря в нашей фанатской семье – на фронте погиб фанат "Днепра" – Евгений Коротченко. С начала полномасштабного вторжения Евгений, представитель фирмы "Речной Флот" пошел служить на флот, но уже морской. Все знали Коротича как светлого, открытого, доброго человека. Всегда приходил на помощь и никому не отказывал. Безусловно был одним из главных двигателей нашего движу", – говорится в сообщении.

Евгений недавно женился, вернулся из свадебного путешествия. Без отца остались жена и дети. Прощание с Евгением состоится в Одессе 5.09 ориентировочно в 10:00.

