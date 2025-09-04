Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент

Sky Sports. Александр Усик

19 июля в Лондоне на арене «Уэмбли» 38-летний украинец Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по профессиональному боксу. Победа в реванше над Даниэлем Дюбуа сделала из него 2-кратного абсолюта в супертяжелой весовой категории. Украинский боксер говорит, что не собирается останавливаться. И оно бы хорошо, но сложно найти причину, почему ему нужно продолжать боксировать.

Усик победил всех. А тех, с кем не боксировал, победило время

Переходя из крузервейта в супертяжелый дивизион, Усик рассматривался сообществом, как крепкий претендент, но вряд ли больше. Его оппозиция – большая и сильная, а он – не больше того же Холифилда. Даже меньше, если учитывать тот же вес.

Однако все сработало, и Усик победил всю оппозицию, с которой встречался. И добился всего возможного в этой категории.

Переходя в новую для себя категорию, Усик имел трех потенциальных оппонентов среди тех, кто мог бы соперничать с ним за величие: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. У всех троих так или иначе были пояса. Кто-то завоевал раньше, кто-то – в момент, когда Усик изменил вес.

Первым оппонентом стал Энтони Джошуа. Его Усик победил дважды, забрав пояса WBO, WBA и IBF в хевивейте. Потом украинец еще защитил титулы в реванше. Между тем Тайсон Фьюри соперничал с Уайлдером за пояс WBC.

Деонтей очень долго им владел. Сейчас мало кто вспоминает, что Уайлдер – в списке самых длительных чемпионов в истории хевивейта. Американец проиграл пояс именно британцу, который за это время успел побить его дважды и однажды заполучить ничью, вырвавшись из нокаута на последних секундах первого поединка.

Усик побил и Фьюри – причем тоже дважды. В первом поединке стал абсолютным чемпионом. Во втором дал шанс самоуверенному британцу, который в итоге проиграл Александру еще более уверенно, чем в первой встрече.

Итак, из списка побиты двое. Еще один – Деонтей Уайлдер, самоустранился. Его разрушила история с Фьюри. Он прекратил верить в силу своего удара, а возвращения не складывались. Не сложились и до сих пор, ведь американец все никак не вернется, хоть и пытается. Возможно, у Деонтея больше не будет больших поединков. Однако главное, он больше не интересен как оппонент для Усика.

Уайлдера победило время и конкретный соперник. К тому же, все понимали, что единственный шанс Деонтея на победу – побить украинца досрочно. В любом другом случае у него не было бы шансов переработать Александра. А теперь этот вопрос и не поднимается вообще.

Усик победил ту же оппозицию, о которой говорили, что она для него близка к непреодолимой. Слишком большая, слишком сильная и слишком габаритная, уж очень мощный удар имеет. Все это пошло не по общему плану. А Александру здесь больше нечего доказывать, ведь он не просто победил все эти угрозы, но и подтвердил свои же результаты.

Нужен ли фанатам третий бой против Энтони Джошуа? Учитывая то, что он может и не вернуться в ринг и серьезно говорит о поединке против Джейка Пола, – нет. Нужен ли фанатам третий бой против Тайсона Фьюри? Учитывая, что он находится на пенсии и уже несколько раз то возвращался в бокс, то снова шел отдыхать, – нет.

Насчет Уайлдера и так все понятно.

Ни одно сражение против действующей молодежи не имеет смысла. Это либо неинтересные персонажи, либо не готовые бойцы

Среди возможных соперников для Усика на следующий бой называют несколько имен. Раньше их было на одно больше – в списке был и Даниэль Дюбуа. Однако британец проиграл досрочно в реванше еще раньше, чем в первой встрече.

Список достаточно короток: Джозеф Паркер, Агит Кабаэл и Мозес Итаума. И ни с одним из них противостояние не является полноценно интересным. Пройдем по каждому.

Мозес Итаума. Молодой британец, которому всего 20 лет. Побеждал Диллиана Уайта, Демпси Маккина и Мариуша Ваха. Ни один из этих боев не был полноценным – соперники падали уже в 1–2-м раундах.

Мозес банально не готов к такому поединку. Об этом говорит и сам Итаума, когда после нокаута Уайта заявил, что пока не заслужил такого поединка. Ему нужно готовиться и тестироваться, а к тому времени Усик уж точно будет на пенсии.

Агит Кабаел. Хороший боксер, достаточно молодой, но уже готовый к серьезным боям. Пожалуй, самая громкая победа – над Чжаном Чжилеем. Китаец до того момента не проигрывал досрочно, но был побит немцем. Перед этим падали и другие хорошие соперники, как тот же Фрэнк Мартин. Однако это немец, бой с которым не продашь в Великобритании. А саудиты заинтересованы только в поединке против Мозеса Итаумы. Большого бокса в Германии нет уже очень давно.

Джозеф Паркер. Был чемпионом мира, затем прошел сложный путь. Имеет лучший рекорд среди всего списка, к тому же ему всего 33 года. А еще это – официальный претендент на Усика. Но опять же, это новозеландец. Да, достаточно известен в Великобритании, но стадион с ним не продашь, а финальное сражение в карьере Усика должно быть масштабным. В Новой Зеландии есть бокс, но достаточно ли серьезен масштаб для Александра, чтобы именно там завершать карьеру? Очень и очень спорно.

Следует уметь идти вовремя. И это время настало

Усику пора остановиться. Он не спешит договариваться с Джозефом Паркером – заявляют о травме и просьбе в WBO по отсрочке переговоров. Может, так и есть, но и другие причины исключать не стоит.

Паркер – хороший боксер и опасный соперник. Однако, это не боксер для последнего поединка в карьере. В первую очередь, не боец, с которым можно заработать.

Кабаел вообще вне списка, потому что придется отдавать пояса и вроде бы избегать Паркера. Как и Итаума. Просто не осталось, с кем драться.

Усик добился всего. Побил всех, завоевал все пояса несколько раз. Пора войти в историю. Уйти красиво и главное, вовремя.

