Тайсон Фьюри сделал признание о наличие у него психических расстройств

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри перед боем с украинцем Александром Усиком заявил, что страдает от биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Ни для кого не секрет, что у меня биполярное расстройство и СДВГ. В одну минуту я энергичный, в другую – подавлен. Но как бы то ни было, я в потрясающей форме, мне почти 36 лет, и я все еще на вершине мира. Как я говорил раньше, я всего лишь человек с двумя руками и ногами», – рассказал Фьюри.

Как известно, поединок Тайсон Фьюри – Александр Усик состоится 18 мая.

Ранее Тайсон Фьюри назвал условие, которое может остановить его в бою с Усиком.

sport.ua