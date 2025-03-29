Golden Boy Promotions. Сепеда – Фармер

В ночь на 30 марта в мексиканском городе Канкун состоится вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Главным событием станет бой в легком весе (до 61,2 кг) – на ринге встретятся временный чемпион мира по версии WBC Уильям Сепеда (32–0, 17 КО, Мексика) и американский претендент Тевин Фармер (33–7–1, 8 кО).

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Боксеры проведут реванш – в ноябре прошлого года представитель США дал сопернику конкурентный бой, но уступил решением большинства.

Трансляция шоу в Мексике начнется в 02:00. Сепеда и Фармер выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Сепеда дал Фармеру быстрый реванш. Уважение есть, поувереннее бы победу

Уильям Сепеда – Тевин Фармер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса от Golden Boy Promotions

Уильям Сепеда (32–0, 27 KO) – Тевин Фармер (33–7–1, 8 KO)

Оскар Колласо (11–0, 8 KO) – Эдвин Кано (13–2–1, 4 KO)

Йокаста Валле (31–3, 10 KO) – Марлен Эспарса (15–2, 1 KO)

Грегори Моралес (17–1, 9 КО) – Хонатан Рохас (11–4–1, 3 КО)

Хоселито Веласкес (20–1–1, 13 KO) – Адольфо Кастильо (12–4–2, 7 КО)

Робин Сафар (17–0, 12 KO) – Роберто Силва (13–3, 7 КО)

Селекс Кастро (19–0, 14 КО) – Отман Флорес (7–3–4, 0 КО)

Хуан Карлос Камачо-Ривера (18–1, 8 КО) – Давид Умберто Тапиа (6–6–2, 1 КО)

Рикардо Сальгадо (9–1–1, 6 КО) – Алексис Санчес Агилар (4–3–2, 2 КО)

Кейден Гриффитс (3–0, 3 КО) – Фернандо Элиас Руис (2–0, 1 КО)

Эрик Гибран (5–0–1, 1 КО) – Кристиан Иван Хименес (4–0, 2 КО)

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