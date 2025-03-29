В ночь на 30 марта в мексиканском городе Канкун состоится вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.
Главным событием станет бой в легком весе (до 61,2 кг) – на ринге встретятся временный чемпион мира по версии WBC Уильям Сепеда (32–0, 17 КО, Мексика) и американский претендент Тевин Фармер (33–7–1, 8 кО).
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Боксеры проведут реванш – в ноябре прошлого года представитель США дал сопернику конкурентный бой, но уступил решением большинства.
Трансляция шоу в Мексике начнется в 02:00. Сепеда и Фармер выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Сепеда дал Фармеру быстрый реванш. Уважение есть, поувереннее бы победу
Уильям Сепеда – Тевин Фармер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция
Файткард вечера бокса от Golden Boy Promotions