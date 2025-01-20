Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжилей – Кабайел

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул WBC Interim World в супертяжелом весе – в ринге встретятся Чжан Чжилей (27–2–1, 22 КО, Китай) и представитель Германии Агит Кабайел (25–0, 17 КО).

Китайский боксер находится в своем тренировочном лагере, где проводит спарринги. Накануне украинец Дмитрий Безус (10–2, 5 КО) опубликовал фото в социальных сетях и сообщил, что помогает Чжану готовиться к следующему бою.

«Восемь раундов – это лучший способ провести время в субботу», – написал украинский боксер под совместным фото.

Дмитрий Безус проиграл два последних поединка, однако его соперниками были достаточно сильные представители супертяжелого веса – британцы Дэвид Аделейе (13–1, 12 КО) и Джонни Фишер (13–0, 11 КО). Украинец ранее неоднократно помогал Чжану готовиться к поединкам и проводил с ним спарринги.

Ранее сообщалось, что Чжилей готов провести поединок с украинским чемпионом Александром Усиком.

sport.ua