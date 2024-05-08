Карлос Адамес стал полноценным чемпионом WBC в среднем весе

Совет управляющих WBC принял решение утвердить Карлоса Адамеса (23-1, 18 KO) в качестве действующего чемпиона WBC в среднем весе. 30-летний доминиканец переходит из разряда временных чемпионов в разряд полноценных чемпионов мира WBC.

Отметим, что ранее этим поясом владел Джермалл Чарло (33-0, 22 KO), который в прошлом году рассказал о своей борьбе с наркотиками, алкоголем и ментальными проблемами, из-за которых он пропустил два с половиной года. В ноябре прошлого года он вернулся на ринг и в 10-раундовом бою победил Хосе Бенавидеса (28-3-1, 19 KO), хотя и не вложился в лимит веса.

«WBC оказывает и будет продолжать оказывать всяческую поддержку Джермаллу Чарло в его трудные времена, связанные с проблемами с психическим здоровьем.

Совет управляющих WBC принял решение утвердить Карлоса Адамеса в качестве действующего чемпиона WBC в среднем весе, поскольку он переходит из разряда временных чемпионов в разряд чемпионов мира WBC.

WBC будет тесно сотрудничать с PBC, чтобы найти наилучший вариант действий для удовлетворения потребностей Джермалла в данный момент.

После тщательной оценки ситуации и понимания фактов WBC может перевести Джермалла в суперсредний вес.

Карлос Адамес на протяжении всего этого времени поддерживал все действия, предпринимаемые WBC в поддержку своего коллеги. Поздравляем», – сказано в заявлении WBC.