Боруссия вышла в финал ЛЧ, Лунина хочет МЮ, Шахтер, вероятно, купил вратаря. Главные новости за 7 мая

Дежурное разочарование для парижских шейхов

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“Боруссия" обыграла "ПСЖ" и вышла в финал ЛЧ

"Шмели" не просто "защитили" домашние 1:0, но и удвоили преимущество на чужом поле. Париж может сетовать на невезение, но что с того? Он все еще без побед в ЛЧ после прихода катарских шейхов в 2011 году. Для "Боруссии" же будущий финал станет вторым за 11 лет.

"МЮ" настаивает на трансфере Лунина из "Реала"

Об этом пишет пресса в Испании. Боссы Манчестера недовольны игрой Андре Онана и обещают украинцу место в основном составе. "Реал" оценивает Лунина в 35 млн евро, но пока еще ведет переговоры с ним о новом контракте. Решение, вероятно, будет летом.

"Шахтер" купил вратаря у "Колоса"

Виктор Вацко сообщает, что Кирилл Фесюн обошелся "Горнякам" в 3 млн евро, и часть этих денег "Колос" потратит на усиление состава летом. В текущем сезоне 21-летний вратарь сыграл 26 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола.

Тиаго Силва покидает Европу после 20 лет

39-летний бразилец решил по окончании текущей АПЛ покинуть "Челси" и вернуться на родину; контракт с "Флуминенсе" уже согласован. Тиаго Силва провел лучшие годы в "ПСЖ" и "Милане", а первый европейский опыт получил в 2004 году в "Порту". Также на его счету 113 матчей за сборную Бразилии. Живая легенда.

Билеты на матч "Шахтер" — "Динамо" продали за 4 минуты

Поединок пройдет 11 мая на "Арене Львов", и ажиотаж, как видим, внушительный, несмотря на войну. Стоимость билетов колебалась от 400 до 2000 гривен. Все вырученные средства "Шахтер" ранее обещал потратить на благотворительность.

Украинский тренер возглавил "Шериф" из Приднестровья

И напоследок позор дня — экс-тренер "Александрии" Юрий Гура подписал контракт с "Шерифом" из контролируемого Россией Тирасполя. Специалист был без работы с декабря 2022 года. Тем временем "Шериф" в кризисе и рискует впервые за десятилетия закончить сезон без трофеев.

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