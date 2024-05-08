Экстренер Александрии возглавил Шериф

Шериф из Молдовы назначил Юрия Гуру на должность главного тренера команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения не разглашаются. По информации СМИ, контракт подписан на один сезон.

Последним клубом 47-летнего Гуры была Александрия, которую он покинул в конце 2022 года.

Отметим, что в марте тираспольский клуб прекратил сотрудничество с украинским тренером Романом Пилипчуком. До этого времени обязанности наставника исполнял Иван Михайлов.

<iframe width="500" height="622" style="border: none; src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFootballClubSheriff%2Fposts%2F955784689885215&show_text=true&width=50 "scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" allow="clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; Шериф пока идет на втором месте чемпионата Молдовы, отставание от лидера Петрокуба составляет 5 баллов. в ряды ВСУ.

champion.com.ua