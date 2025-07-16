Даниил Скан может перейти в «Газиантеп»

Украинский нападающий Даниил Сикан, выступающий за турецкий «Трабзонспор», может уже этим летом сменить команду. Как сообщает издание Referans, интерес к 24-летнему футболисту проявляет турецкий клуб «Газиантеп», который в ближайшее время планирует сделать официальное предложение. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По информации источника, «Газиантеп» рассматривает Сикана как одного из приоритетных кандидатов для усиления атаки перед новым сезоном. В клубе уверены, что украинский форвард сможет добавить команде остроты в завершении атак.

В минувшем сезоне Даниил Сикан провёл 37 матчей на клубном уровне, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 6 миллионов евро.

Напомним, Сикан перешёл в «Трабзонспор» зимой 2025 года из донецкого «Шахтёра». Сейчас украинец продолжает вызываться в национальную сборную Украины, а интерес со стороны «Газиантепа» подтверждает его востребованность в турецком чемпионате.

Официальных комментариев от самого игрока или его представителей пока не поступало. Однако эксперты отмечают, что переход может быть выгоден обеим сторонам, учитывая потребности «Газиантепа» и конкуренцию за место в основе в «Трабзонспоре».

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