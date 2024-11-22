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Футбол

Месси высказался об игре Барселоны в текущем сезоне

Лионель поделился своими мыслями

Месси высказался об игре Барселоны в текущем сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси выразил восхищение игрой "Барселоны" под руководством Ханси Флика.

    "Они выглядят впечатляюще, и это меня не удивляет, потому что это не является чем-то новым, это происходит всю мою жизнь, или с тех пор, как я приехал в Барселону, когда мне было 13 лет", – сказал аргентинец.

    Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Флика имеют 33 очка.

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