Месси высказался об игре Барселоны в текущем сезоне

Лионель поделился своими мыслями
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Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси выразил восхищение игрой "Барселоны" под руководством Ханси Флика.
"Они выглядят впечатляюще, и это меня не удивляет, потому что это не является чем-то новым, это происходит всю мою жизнь, или с тех пор, как я приехал в Барселону, когда мне было 13 лет", – сказал аргентинец.
Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Флика имеют 33 очка.
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