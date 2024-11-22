Назвали главную проблему Фьюри накануне поединка с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Издание Boxing247 назвало главную причину, из-за которой британский боксер Тайсон Фьюри может проиграть украинскому чемпиону Александру Усику.

Журналисты считают, что претендент имеет неоптимальную физическую форму и лишний вес – этот фактор может сыграть решающую роль в предстоящем поединке. Сообщается, что британец не собирается сбрасывать лишние килограммы и попытается использовать преимущество в габаритах, чтобы победить в реванше.

Специалисты отмечают, что эта затея является достаточно рискованной, так как Усик прилично двигается на ногах и не имеет проблем с выносливостью.

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В Британии уверены, что их соотечественник нокаутирует украинского чемпиона.

sport.ua