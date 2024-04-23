Президент WBC: «Победа Усика над Фьюри возвеличит дух украинцев»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мыслями относительно Украины в контексте предстоящего поединка Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:

«Украина проходит через столько всего. Но их бойцы, которые выступают на ринге… Сергей Богачук только что завоевал титул WBC Interim – он только что был в Мексике – Василий Ломаченко едет в Австралию, чтобы попытаться вернуться чемпионом после боя против Камбососа, а затем Александр Гвоздик будет драться против Дэвида Бенавидеса… Сила, которая стоит за страной, подвергшейся вторжению, должна давать много энергии, а результат в боксе возвышает дух страны, поэтому победа Усика над Фьюри была бы замечательным моментом для украинского бокса».

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua