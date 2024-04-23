Следить
Футбол

Хави ближе к тому, чтобы остаться в Барселоне, чем к уходу из клуба — El Chiringuito TV

В скором времени ситуация прояснится

Хави ближе к тому, чтобы остаться в Барселоне, чем к уходу из клуба - El Chiringuito TV

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Стало известно о текущей позиции Хави Эрнандеса относительно возможного ухода из "Барселоны".

    Согласно информации журналистов El Chiringuito TV, на данный момент Хави склоняется к тому, чтобы продолжить свою работу в каталонском клубе, а не покидать его после окончания текущего сезона.

    Напомним, ранее сообщалось, что испанский специалист рассматривает возможность пересмотреть свое решение, и готов сесть за стол переговоров с президентом Жоаном Лапортой, вице-президентом Рафой Юсте и спортивным директором Деко, чтобы проанализировать ситуацию и оценить, является ли это решение лучшим для всех сторон.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis