Бруклин назначил новым главным тренером Хорди Фернандеса

Испанец до этого был одним из коучей Сакраменто Алексея Лэня

Бруклин Нетс назначил новым главным тренером 41-летнего Хорди Фернандеса.

Испанец будет совмещать работу в команде НБА с деятельностью в сборной Канады. Под его руководством канадцы в 2023 году добыли бронзовые медали чемпионата мира.

До перехода в Бруклин Фернандес также был ассоциированным главным тренером Сакраменто, за который выступает украинец Алексей Лэнь. Кингз под его руководством в прошлом сезоне вышли в плей-офф впервые с 2006 года, но не смогли пробиться через плей-ин в нынешнем розыгрыше НБА.

Бруклин занял 11-е место в Восточной конференции и не пробился в плей-офф. Клуб уволил главного тренера Жака Вона во время перерыва на Матч всех звезд. Сезон команда завершала с временно исполняющим обязанности коуча Кевином Олли.

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