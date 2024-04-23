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Баскетбол

Бруклин назначил новым главным тренером Хорди Фернандеса

Испанец до этого был одним из коучей Сакраменто Алексея Лэня

Бруклин назначил новым главным тренером Хорди Фернандеса

Бруклин назначил новым главным тренером Хорди Фернандеса

Хорди Фернандес, фото — Getty Images

Бруклин Нетс назначил новым главным тренером 41-летнего Хорди Фернандеса.

Испанец будет совмещать работу в команде НБА с деятельностью в сборной Канады. Под его руководством канадцы в 2023 году добыли бронзовые медали чемпионата мира.

До перехода в Бруклин Фернандес также был ассоциированным главным тренером Сакраменто, за который выступает украинец Алексей Лэнь. Кингз под его руководством в прошлом сезоне вышли в плей-офф впервые с 2006 года, но не смогли пробиться через плей-ин в нынешнем розыгрыше НБА.

Бруклин занял 11-е место в Восточной конференции и не пробился в плей-офф. Клуб уволил главного тренера Жака Вона во время перерыва на Матч всех звезд. Сезон команда завершала с временно исполняющим обязанности коуча Кевином Олли.

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