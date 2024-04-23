«У нас просто не получилось». Седьмая ракетка мира сообщила о разводе со своим мужем

Маркета Вондроушова и её друг детства Штепан Шимек приняли решение расстаться

В июле 2022 года Вондроушова и Шимек сыграли свыдьбу в пригороде Праги. Чехи дружили друг с другом с детства и были в отношениях последние десять лет.

О разводе теннисистка сообщила в интервью изданию Blesk, в котором журналист также упомянул смерть дедушки Вондроушовой, из—за чего она пропустила серию американских турниров WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Майами.

— Месяц назад вы досрочно вернулись в Чехию из Индиан-Уэллс. Причиной стало состояние здоровья вашего дедушки, который лечился от рака?

— Именно так. В Америке я узнала, что ему не здоровится, поэтому я очень хотела снова его увидеть и попрощаться. Я рада, что полетела домой и успела.

— Насколько болезненными были для вас эти моменты?

— Мне даже сейчас тяжело об этом говорить. Мой дедушка был тем человеком, который стоял в истоках моей теннисной карьеры, он всегда был рядом со мной. Без него я бы никогда не достигла того, что есть у меня сейчас.

— Кто поддержал вас в этой тяжёлой ситуации?

— Я была с семьёй, родителями и сестрой. Мы все очень любили дедушку. И мы вместе попрощались с ним, хотя публичной церемонии похорон не было.

— Вы были с мужем?

— Нет. Последние несколько недель были не самыми простыми для меня. Наш брак со Штепаном распался. Он выехал из нашей квартиры, даже забрал с собой кота. Теперь я одинока и у меня никого нет.

— Летом у вас могла быть вторая годовщина свадьбы. Что случилось?

— У нас просто не получилось. Всё было не так, как мы себе представляли, поэтому мы договорились больше не быть вместе. Сейчас мы решаем все формальности развода.

btu.org.ua