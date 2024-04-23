Изменения на Евро-2024: УЕФА позволит сборным вызвать больше игроков

УЕФА проголосовала за увеличение заявок сборных на чемпионат Европы-2024.

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в настоящее время национальные команды могут вызвать 26 игроков. Отметим, что такое расширение уже применялось во время пандемии коронавируса, однако позже заявку вернули к 23 футболистам.

Решение окончательно утвердит после одобрения исполнительного комитета УЕФА. Ожидается, что это произойдет в течение недели.

Напомним, что Евро пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Уже известны все участники турнира и даже их шансы на победу по версии букмекеров.

champion.com.ua