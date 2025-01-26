Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля

График топ-матчей

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Богатая на события неделя нас ждет. В понедельник и вторник, по сути, отдыхаем, чтобы в среду и четверг успеть все. Украинские гранды завершают свой путь в евросезоне-2024/25, также внимательно следим за тем, кто и где в итоге расположится, кто попадет в плей-офф, а кто нет.

На выходных узнаем, кто круче – Забарный или Ван Дейк? Допустят ли ввиду насыщенного графика осечки в Ла Лиге "Реал" и "Барселона"? Забьет ли Довбик в ворота "Наполи"? Сможет ли "Интер" отомстить "Милану" в дерби, а "Сити" удивить "Арсенал"? Присаживайтесь поудобнее и отмечайте все самое интересное.

Понедельник, 27 января

В Италии состоится битва аутсайдеров, а также еще один андердог приедет в гости к середняку, команде Малиновского. Руслан скоро вернется на поле, но не в этой игре. В Примере же тоже свою драку устроят команды из нижней части турнирной таблицы.

19:30. "Венеция" – "Верона". Серия А. Megogo

21:45. "Дженоа" – "Монца". Серия А. Megogo

22:00. "Алавес" – "Сельта". Примера. Megogo

Вторник, 28 января

Без топового футбола.

Среда, 29 января

Зато в среду его будет много. Развязка группового раунда главного клубного европейского турнира. "Шахтер" отправится в Дортмунд, чтобы попытаться хлопнуть дверью. Но в то же время у многих других команд многое на кону. Ждем Цыганкова в матче с "Арсеналом", надеемся, что Трубин не допустит ляпов с "Ювентусом".

22:00. "Боруссия Д" – "Шахтер". ЛЧ. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Селтик". ЛЧ. Megogo

22:00. "Барселона" – "Аталанта". ЛЧ. Megogo

22:00. "Байер" – "Спарта". ЛЧ. Megogo

22:00. "Бавария" – "Слован". ЛЧ. Megogo

22:00. "Динамо З" – "Милан". ЛЧ. Megogo

22:00. "Жирона" – "Арсенал". ЛЧ. Megogo

22:00. "Интер" – "Монако". ЛЧ. Megogo

22:00. "Ювентус" – "Бенфика". ЛЧ. Megogo

22:00. "Лилль" – "Фейеноорд". ЛЧ. Megogo

22:00. "Манчестер Сити" – "Брюгге". ЛЧ. Megogo

22:00. "ПСВ" – "Ливерпуль". ЛЧ. Megogo

22:00. "РБ Зальцбург" – "Атлетико". ЛЧ. Megogo

22:00. "Штурм" – "РБ Лейпциг". ЛЧ. Megogo

22:00. "Спортинг" – "Болонья". ЛЧ. Megogo

22:00. "Брест" – "Реал". ЛЧ. Megogo

22:00. "Штутгарт" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo

22:00. "Янг Бойз" – "Црвена Звезда". ЛЧ. Megogo

Четверг, 30 января

Также на этой неделе будет поставлена точка и в групповом этапе Лиги Европы. "Динамо" проведет тренировку с повышенным статусом ответственности против команды, которая в предыдущем туре одолела "Аякс". А еще традиционно ждем на поле Довбика и наблюдаем за матчами с участием грандов АПЛ.

22:00. "Динамо" – "РФШ". ЛЕ. Megogo

22:00. "Аякс" – "Галатасарай". ЛЕ. Megogo

22:00. "Атлетик" – "Виктория". ЛЕ. Megogo

22:00. "Мидтьюлланд" – "Фенербахче". ЛЕ. Megogo

22:00. "Стяуа" – "Манчестер Юнайтед". ЛЕ. Megogo

22:00. "Твенте" – "Бешикташ". ЛЕ. Megogo

22:00. "Ференцварош" – "АЗ Алкмар". ЛЕ. Megogo

22:00. "Маккаби Т-А" – "Порту". ЛЕ. Megogo

22:00. "Ницца" – "Буде/Глимт". ЛЕ. Megogo

22:00. "Олимпиакос" – "Карабах". ЛЕ. Megogo

22:00. "Лион" – "Лудогорец". ЛЕ. Megogo

22:00. "Андерлехт" – "Хоффенхайм". ЛЕ. Megogo

22:00. "Рейнджерс" – "Сент-Жиллуаз". ЛЕ. Megogo

22:00. "Реал Сосьедад" – "ПАОК". ЛЕ. Megogo

22:00. "Рома" – "Айнтрахт". ЛЕ. Megogo

22:00. "Славия" – "Мальме". ЛЕ. Megogo

22:00. "Брага" – "Лацио". ЛЕ. Megogo

22:00. "Тоттенхэм" – "Эльфсборг". ЛЕ. Megogo

Пятница, 31 января

По традиции рутина будних дней завершается не особо ярко. По матчу для любителей чемпионатов Германии, Италии, Франции и Испании.

21:30. "Вердер" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Парма" – "Лечче". Серия А. Megogo

21:45. "Монпелье" – "Ланс". Лига 1. Megogo

22:00. "Леганес" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo

Суббота, 1 февраля

Ух, Забарный и его "Борнмут" на "Виталити Стэдиум" постараются остановить "Ливерпуль" Арне Слота. Ждет гостей на "Гудисон Парк" и Миколенко, а именно из Лестера. Вечером можно глянуть поединки с участием "Астон Виллы" в АПЛ и "Реала" в Примере. А так, вообще, непривычно спокойная суббота.

14:30. "Ноттингем Форест" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Хетафе" – "Севилья". Примера. Megogo

16:00. "Монца" – "Верона". Серия А. Megogo

16:00. "Удинезе" – "Венеция". Серия А. Megogo

16:30. "Хайденхайм" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Бавария" – "Хольштайн Киль". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Санкт-Паули" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Штутгарт" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Бохум" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Борнмут" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Эвертон" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ипсвич" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ньюкасл" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Вильярреал" – "Реал Вальядолид". Примера. Megogo

18:00. "Брест" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo

19:00. "Аталанта" – "Торино". Серия А. Megogo

19:30. "Атлетико" – "Мальорка". Примера. Megogo

19:30. "Вулверхэмптон" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Унион Берлин" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

20:00. "Монако" – "Осер". Лига 1. Megogo

21:45. "Болонья" – "Комо". Серия А. Megogo

22:00. "Эспаньол" – "Реал". Примера. Megogo

22:05. "Лилль" – "Сент-Этьен". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 2 февраля

Откроют день "Ювентус" в Италии и "Барселона" в Испании, затем Ярмолюк и компания попытаются взять горяченьким "Тоттенхэм". Ну, а все самое интересное состоится вечером. Консейсау только-только заступил на пост алленаторе "россонери", а уже играет свое второе миланское дерби. Также в Италии грозный "Наполи" приедет в Рим к Довбику и Раньери, а в Англии "Арсенал", который гонится за "Ливерпулем", очень хочет не заметить кризисный "Ман Сити".

13:30. "Ювентус" – "Эмполи". Серия А. Megogo

15:00. "Барселона" – "Алавес". Примера. Megogo

16:00. "Брентфорд" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

16:00. "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

16:00. "Фиорентина" – "Дженоа". Серия А. Megogo

16:00. "Тулуза" – "Ницца". Лига 1. Megogo

16:30. "Айнтрахт" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

17:15. "Валенсия" – "Сельта". Примера. Megogo

18:15. "Анже" – "Гавр". Лига 1. Megogo

18:15. "Ренн" – "Страсбур". Лига 1. Megogo

18:15. "Реймс" – "Нант". Лига 1. Megogo

18:30. "Арсенал" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App

18:30. "Байер" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

19:00. "Милан" – "Интер". Серия А. Megogo

19:30. "Осасуна" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo

21:45. "Марсель" – "Лион". Лига 1. Megogo

21:45. "Рома" – "Наполи". Серия А. Megogo

22:00. "Бетис" – "Атлетик". Примера. Megogo

22:30. "Эштрела Амадора" – "Бенфика". Примейра. Megogo

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