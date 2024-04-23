Марио Андретти: Скажите, что мы делаем не так

Предложение Andretti Cadillac о создании команды одобрено FIA, но отвергнуто Формулой 1. Несмотря на это, недавно американцы открыли базу в Сильверстоуне, но в интервью Associated Press Марио Андретти заявил, что обижен на Формулу 1.

Марио Андретти: «Я на самом деле обижен. Не думаю, что мы это заслужили. Приход новой команды – это серьёзные инвестиции, серия с одиннадцатью командами стоит больше, чем серия с десятью. Скажите, что мы делаем не так.

На следующей неделе пройдут переговоры, которых я с нетерпением жду. До сих пор была только одна встреча. Некоторые возможности были упущены. Но что говорить об этом – нужно смотреть вперёд.

Я не теряю надежды, мы не прекращаем работу в этом направлении. Она идёт полным ходом, как вы видите, это не просто слова. Мы доказали это, открыв базу в Сильверстоуне.

Мы пытаемся сказать: «Мы сделаем все, что вы потребуете. Скажите, что нужно». Но пока в ответ мы получаем только отговорки, вроде: «Мы не хотим, чтобы вы приходили, мы не хотим, чтобы вы опозорились». Но мы не хотим опозориться, и в General Motors ясно дали понять, что они в восторге от этого проекта. У них есть долгосрочные обязательства, и я не знаю, что еще мы можем сделать».

Источник