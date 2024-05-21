Айо Комацу: В Монако всё зависит от квалификации

В Haas F1 с оптимизмом ждут уик-энд в Монако…



Айо Комацу, руководитель команды: «Я с нетерпением жду этап в Монако, в этом году команда неплохо поработала в аэродинамической трубе для достижения высокой прижимной силы. Мы прибавили и в стабильности машины, что важно в Монако.

На этой трассе легко получить большую недостаточную поворачиваемость, и тогда вы не сможете ехать быстро – это одна из проблем машины этого года. Мы знаем об этом, постараемся найти оптимальный баланс, тогда уик-энд может получиться интересным.

В Монако всё зависит от квалификации, от уверенности гонщика, на тренировках не стоит терять много времени на поиск настроек – гонщик должен максимум времени проводить на трассе. Это значит, что машина, на которой вы выезжаете в пятницу утром, должна сразу быть в порядке».

Нико Хюлкенберг: «Я живу в Монако с 2015 года, это мой 11-й Гран При Монако. В детстве я всегда смотрел эту гонку. Монако – культовый город, в нем есть всё – дворец, отели, где до сих пор действует дресс-код. Все принимают и уважают историю и наследие – и мне это нравится.

В Монако всё зависит от квалификации. Важно почувствовать машину, а в квалификации собрать вместе все три сектора. Это гонка на острие ножа, каждый год она бросает вызов, и это одна из моих любимых трасс!»

Кевин Магнуссен: «Монако – лучшая трасса в календаре, пилотирование машины на узких улочках доставляет невероятное удовольствие.

Мы знаем, что в гонке не будет обгонов, здесь стоило бы провести этап в субботним спринтом, чтобы добавить зрелищности.

Гран При Монако – одна из трёх величайших гонок, наряду с Инди-500 и Ле-Маном. Победа здесь дорого стоит, и я надеюсь, что этот этап останется в календаре.

В Монако все вечеринки на виду. На других этапах они проходят в клубах, а в Монако на трассе – в повороте Rascasse, где люди проливают напитки на трассу! Я люблю Монако, это моя любимая гонка».

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