НХЛ объявила расписание полуфинальной серии Кубка Стэнли
Джо Павелски. Фото USA Today Sports
«Даллас» и «Эдмонтон» сыграют в полуфинальной серии Кубка Стэнли. Первая игра запланирована на пятницу, 24 мая. «СЭ» публикует расписание финала Западной конференции.
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Расписание игр серии плей-офф НХЛ между «Далласом» и «Эдмонтоном»
24 мая, пятница
03.30. «Даллас» — «Эдмонтон» (первый матч) — в Далласе (США)
26 мая, воскресенье
03.00. «Даллас» — «Эдмонтон» (второй матч) — в Далласе (США)
28 мая, вторник
«Эдмонтон» — «Даллас» (третий матч) — в Эдмонтоне (Канада)
30 мая, четверг
«Эдмонтон» — «Даллас» (четвертый матч) — в Эдмонтоне (Канада)
При необходимости:
1 июня, суббота
«Даллас» — «Эдмонтон» (пятый матч) — в Далласе (США)
3 июня, понедельник
«Эдмонтон» — «Даллас» (шестой матч) — в Эдмонтоне (Канада)
5 июня, среда
«Даллас» — «Эдмонтон» (седьмой матч) — в Далласе (США)
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