«Тащи сюди свою дупу». Туристична агенція зробила рекламну кампанію на честь фрази зірки НБА

20 травня «Міннесота» перемогла «Денвер» у сьомому матчі другого раунду з рахунком 98:90 та вийшла у фінал Західної конференції.
Після поєдинку Ентоні Едвардс давав інтерв'ю і легенда НБА Чарльз Барклі сказав, що близько 20 років не був у Міннесоті.
Лідер «Тімбервулвз» відразу ж сказав «Тащи сюди свою дупу».
Туристичне агенство «Explore Minnesota Tourism» зробило рекламну кампанію на честь цього. Вони забронювали домен «bringyaass.com». Тепер, коли вводиш його у пошуку, тебе відразу перенаправляє на сайт агентства.
Як вам такий маркетинговий хід?🤔👇
Фото: Britannica