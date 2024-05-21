«Тащи сюди свою дупу». Туристична агенція зробила рекламну кампанію на честь фрази зірки НБА

20 травня «Міннесота» перемогла «Денвер» у сьомому матчі другого раунду з рахунком 98:90 та вийшла у фінал Західної конференції.

Після поєдинку Ентоні Едвардс давав інтерв'ю і легенда НБА Чарльз Барклі сказав, що близько 20 років не був у Міннесоті.

Лідер «Тімбервулвз» відразу ж сказав «Тащи сюди свою дупу».

Туристичне агенство «Explore Minnesota Tourism» зробило рекламну кампанію на честь цього. Вони забронювали домен «bringyaass.com». Тепер, коли вводиш його у пошуку, тебе відразу перенаправляє на сайт агентства.

Як вам такий маркетинговий хід?🤔👇

Фото: Britannica

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