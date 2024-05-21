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Баскетбол

«Тащи сюди свою дупу». Туристична агенція зробила рекламну кампанію на честь фрази зірки НБА

«Тащи сюди свою дупу». Туристична агенція зробила рекламну кампанію на честь фрази зірки НБА

20 травня «Міннесота» перемогла «Денвер» у сьомому матчі другого раунду з рахунком 98:90 та вийшла у фінал Західної конференції.

Після поєдинку Ентоні Едвардс давав інтерв'ю і легенда НБА Чарльз Барклі сказав, що близько 20 років не був у Міннесоті.

Лідер «Тімбервулвз» відразу ж сказав «Тащи сюди свою дупу».

Туристичне агенство «Explore Minnesota Tourism» зробило рекламну кампанію на честь цього. Вони забронювали домен «bringyaass.com». Тепер, коли вводиш його у пошуку, тебе відразу перенаправляє на сайт агентства.

Як вам такий маркетинговий хід?🤔👇

Фото: Britannica

ua.tribuna.com

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