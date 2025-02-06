Лэнь в рамках трехстороннего обмена вернулся в Вашингтон

Украинский центровой ранее выступал за Вашингтон в сезоне 2020/21

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь в рамках трехстороннего обмена, в котором также принял участие Мемфис Гриззлис, перешел в Вашингтон Уизардс.

Украинец стал частью сделки по переходу Маркуса Смарта из Мемфиса в Вашингтон. Сакраменто также отправил Мемфису пик во втором раунде драфта в 2028-м году, а помимо Лэня, в Вашингтон также перешел из рядов Кингз Колби Джонс. Сакраменто, в свою очередь, получил Джеймса Ларавию.

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Ранее в карьере 31-летнего Лэня уже был период выступлений за Вашингтон в сезоне-2020/21.

С 2021 года украинский центровой защищал цвета Сакраменто. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 36-ти матчах, в среднем набирая 1,4 очка, 1,8 подбора и 0,8 передачи.

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