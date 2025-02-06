Женская сборная Украины проиграла на выезде Португалии и лишилась шансов выйти на Евробаскет-2025

Команда Евгения Мурзина завершит квалификацию 9 февраля номинально “домашней” игрой в Риге против Северной Македонии

Женская сборная Украины потерпела гостевое поражение от Португалии (57:60) в рамках пятого тура квалификации на Евробаскет-2025.

Команда Евгения Мурзина выдала хороший стартовый рывок 7:2, но стартовую четверть она завершила с минимальным отрывом в одно очко.

Во второй десятиминутке на площадке шла равная борьба, а на большой перерыв команды ушли при равном счете 29:29. В третьей четверти Португалия в определенный момент достигла отрыва в восемь очков, но украинкам удалось вплотную приблизиться к хозяевам, уступая 40:42 перед заключительным игровым отрезком.

Увы, но последняя четверть не пошла по сценарию Украины с самого ее начала. Португалия на старте сделала мощный рывок 15:0 — впоследствии подопечные Мурзина пытались вернуться в игру, но хозяева площадки победу уже не упустили.

Наиболее результативной в составе Украины была Кристина Филевич, на счету которой 21 очко и 8 подборов. Также стоит отметить 18 набранных очков в исполнении Мириам Уро-Ниле.

Таким образом, женская сборная Украины лишилась даже математических шансов выйти на Евробаскет-2025 — из пяти матчей квалификации она выиграла лишь один.

Напомним, во время первого окна в ноябре 2023 года сине-желтые сначала на выезде разгромно проиграли Сербии (40:82), а затем уступили Португалии (63:78). Свою первую победу украинки одержали лишь в третьем туре в игре с Северной Македонией (98:49) в ноябре 2024 года, а затем повторно уступили Сербии (53:79).

Завершит отбор команда Евгения Мурзина 9 февраля в Риге — в номинально «домашней» игре она примет Северную Македонию.

Евробаскет-2025. Квалификация. Группа G

Португалия — Украина — 60:57 (16:17, 13:12, 13:11, 18:17)

Украина: Филевич (21 очко + 8 подборов + 2 передачи), Уро-Ниле (18 очков + 4 подбора + 1 передача), Ягупова (8 очков + 2 подбора + 8 передач), Балабан (5 + 2 подбора + 2 ассиста), Дубнюк (3 + 4 подбора + 1 передача), Юркевичус (2 очка + 8 подборов + 1 передача), Путра (3 подбора)

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