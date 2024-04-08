Буренко поставив свій перший блок-шот за 13 матчів з «КБ». У височезному стрибку зупинив на дев’ять см вищого суперника

7 квітня «Київ-Баскет» програв дебютну гру півфінальної серії плей-оф Суперліги з «Рівним». Зустріч у волинському місті завершилася з рахунком 77:43 на користь господарів.

Матч вийшов щедрим на різноманітні хайлайти, проте один з них помітно виділявся на фоні інших. Блок-шот 34-річного і 180-сантиметрового Павла Буренка на капітані «Рівного». Спроба данку від 189-сантиметрового Дмитра Тимощука не стала успішною:

За 28 хвилин автор хайлату відначився чотирма очками, трьома підбираннями, чотирма передачам та блок-шотом – першим у майці «КБ».

Фото/відео: ФБУ

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