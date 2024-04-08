Кучеров, Кросби и Панарин признаны звездами недели в НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.

Россиянин за прошедшие семь дней набрал 10 (1+9) очков в 4 матчах. У 30-летнего игрока 136 (43+93) очков в 76 встречах.

Второй звездой недели стал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого 6 (5+1) очков в 4 играх. 36-летний канадец в этом сезоне провел 77 матчей и набрал 85 (40+45) очков.

Третьей звездой недели признан нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который набрал 8 (2+6) очков в 4 встречах. 32-летний россиянин в этом сезоне отметился 115 (46+69) очками в 78 матчах.

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