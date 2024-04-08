Джеймс Ваулз: Надеюсь, с шасси всё в порядке

У Williams нет запасного шасси и дефицит запчастей. Гонщики знают, что нужно действовать осторожно, но за два гоночных уик-энда попали в три серьёзных аварии.

В Сузуке руководитель команды Джеймс Ваулз заявил, что как минимум одну машину они смогут выставить в Китае, а со второй пока есть вопросы.

Джеймс Ваулз: «Важно, что Алекс физически не пострадал во время аварии, хотя морально он подавлен произошедшим. Механики сделали несколько фотографий и отправили на базу для анализа. Кажется, машину можно восстановить. Но посмотрим, насколько все будет плохо, когда мы вернем машину на базу.

Проблема в том, что машина влетела в барьер между шинами, поэтому остановилась мгновенно. Надеюсь, с шасси всё в порядке. Установленные на машину аэродинамические новинки, к сожалению, были сломаны. Нам предстоит их изготовить, чтобы снова выйти на старт».

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