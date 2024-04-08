Ошибка Нещерета компенсировала гол Ярмоленко: Динамо не смогло победить ЛНЗ в 23 туре УПЛ

Киевское Динамо сыграло вничью с черкасским ЛНЗ в матче 23 тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу сезона-2023/2024 год.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Андрей Ярмоленко, впервые после восстановления от травмы вышедший в стартовом составе, вывел киевлян вперед.

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Ошибка вратаря Динамо Руслана Нещерета помогла Хайдину Салиху восстановить паритет и установить окончательный счет поединка.

После этой встречи подопечные Александра Шовковского занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от Шахтера составляет 4 очка. ЛНЗ расположился на 9-й строчке в чемпионате.

Чемпионат Украины — УПЛ

23 тур, 8 апреля

Динамо Киев — ЛНЗ Черкассы 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — 10 Ярмоленко, 1:1 — 40 Салиху

Составы команд

Динамо: Нещерет, Овчаренко (Дубинчак 78'), Попов, Дячук, Тимчик, Бражко (Пономаренко 84'), Шапаренко, Андриевский (Буяльский 78'), Кабаев, Ярмоленко (Волошин 63'), Ванат

Запасные: Бущан, Караваев, Супряга, Диалло, Михавко, Сирота, Беловар, Бенито, Пономаренко

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Ковалев (Тилль 78)', Салиху, Стасюк (Насонов 69'), Норенков, Рыбалка (Пасич 58'), Бойко, Яшари, Наумец (Эйнел 58'), Молло (Хобленко 46')

Запасные: Пеньков, Самойленко, Олейник, Тарасенко, Тищенко

Предупреждения: Бойко 23', Овчаренко 26', Рыбалка 32', Дячук 50', Стасюк 51', Яшари 57', Норенков 68', Дубинчак 84', Тиль 86', Кучеренко 90+6'

Напомним, что Шахтер благодаря дублю Бондаренко переиграл Движение. Также Верес разгромно победил Оболонь, а Черноморец в большинстве одолел Александрию.

champion.com.ua