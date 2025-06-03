Нападающий "Ливерпуля" заговорил о возможном возвращении в Италию. В свежем интервью изданию La Gazzetta dello Sport Федерико Кьеза рассказал, почему ему пришлось покинуть "Ювентус", и сыграет ли он еще раз за эту команду.

"Я до сих пор люблю "Ювентус". Вернусь ли я в этот клуб однажды? Почему бы и нет… Меня не хотел видеть в команде Тьяго Мотта, поэтому он сказал мне, что я не вхожу в его планы, и мне следовало найти другой клуб".

Напомним, что "Ливерпуль" подписал 27-летнего итальянского вингера прошлым летом из "Ювентуса" за 12 миллионов евро.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Федерико Кьеза принял участие в 14 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив лишь два гола и отдав два ассиста. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

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