7 июня Сайнс и Williams проведут демозаезды в Мадриде

7 июня в столице Испании на территории комплекса IFEMA промоутеры будущего Гран При Мадрида вместе с командой Williams проведут гоночное шоу с участием Карлоса Сайнса.

Но он не единственный представитель испанского автоспорта, который будет развлекать болельщиков, а их соберётся немало, в том числе и потому, что вход на мероприятие будет свободным: также заявлено участие Пепе Марти, выступающего за Campos Racing в Формуле 2, и Мари Боя, который гоняется за эту же команду, но в Формуле 3.

В районе комплекса организована импровизированная трасса длиной 1,1 км, показательные выступления начнутся в 19.00, но программа праздника стартует за два часа до этого. Карлос будет пилотировать FW45, машину 2023 года. Марти и Боя предстоит ездить на их привычных гоночных машинах.

Организаторы гоночного праздника обещают, что атмосфера будет максимально приближена к тому, что происходит в дни этапов чемпионата, т.е. будет организована фан-зона, анонсированы выступления диджеев, будет продаваться всевозможная сувенирная продукция, а также обещаны некие «другие сюрпризы».

Но будет будет и зона, названная Paddock Experience, куда будут допущены только обладатели пригласительных билетов и аккредитованная пресса.

Поскольку строительство трассы пока лишь на начальной стадии, всё будет происходить на временно перекрытых для движения городских улицах, и болельщикам настоятельно советуют пользоваться общественным транспортом, потому что парковать личные автомобили просто пока негде.

Карлос Сайнс: «Конечно, Мадрид – мой родной город. Я здесь вырос, здесь начинал заниматься картингом, и теперь сбывается моя мечта: я получил возможность прокатиться по знакомым улицам на машине Формулы 1.

Для Мадрида это прекрасная возможность показать всем наш потенциал и страстное желание построить самую лучшую трассу и проводить самую интересную гонку в календаре Формулы 1!

Наше гоночное шоу станет первым шагом, который позволит познакомить всех с Формулой 1 и продемонстрировать уникальный характер трассы Madring».

Интересная деталь: контракт автодрома в Барселоне с FOM истекает только в 2026 году, и правительство Каталонии ведёт переговоры о его возможном продлении, а будущую гонку в испанской столице называли Гран При Мадрида. Однако в пресс-релизе, посвящённом предстоящему в субботу гоночному шоу, говорится следующее:

«В настоящее время идёт строительство трассы Madring, которая будет принимать Гран При Испании с 2026-го по 2035 гг, благодаря чему Формула 1 вернётся в Мадрид впервые за 45 лет».

Возможно, промоутеры будущей гонки уже что-то знают и сознательно поделились информацией, которая пока не подтверждена официально. Но нельзя исключать, что в пресс-релизе допущена неточность.

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