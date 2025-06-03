Усик обошел легендарного Холифилда в рейтинге чемпионов супертяжелого веса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) обошел легендарного Эвандера Холифилда в рейтинге самых возрастных обладателей титула в королевском дивизионе.

Украинскому боксеру на данный момент исполнилось 38 лет и 136 дней, что ровно на один день больше, чем у именитого американца, который является одним из сильнейших боксеров в истории.

По этому показателю Усик поднялся на седьмое место, а Холифилд опустился на восьмую позицию. Ближайшим конкурентом для боксера из Украины является еще один американец Леннокс Льюис (38 лет, и 157 дней). Чтобы обойти представителя США, Александру необходимо в июле одолеть британца Даниеля Дюбуа.

Самым возрастным чемпионом в истории супертяжелого веса остается Джордж Форман из США, который владел титулом в возрасте 46 лет и 170 дней. Стоит отметить, что легендарный украинец Владимир Кличко может побить этот рекорд, если надумает возобновить профессиональную карьеру.

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sport.ua