Апсет в Пуэрто-Рико. Лиам Паро отобрал титул у Субриэля Матиаса

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В Пуэрто-Рико состоялось шоу бокса с чемпионским поединком в суперлегком весе (до 63,5 кг).

На ринге встретились местный чемпион мира IBF Субриэль Матиас (20–2, 20 КО) и австралиец Лиам Паро (25–0, 15 КО).

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В 6-м раунде рефери снял очко с австралийца за удар по затылку.

В довольно равном поединке претендент выглядел чуть лучше, и все судьи отдали победу австралийцу по очкам.

Лиам Паро сотворил сенсацию в Пуэрто-Рико и отобрал титул у Субриэля Матиаса.

Матиас с Паро могут выдать главную драку лета. Напряженный чемпионский бой

Лиам Паро (Австралия) – Субриэль Матиас (Пуэрто-Рико) – UD 12 (115–112, 115–112, 116–111)

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